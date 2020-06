Tagesausblick für 4.6.: DAX-Rally geht weiter. Maschinenbauer gefragt!

Richard Pfadenhauer,

DAX & Co kletterten heute weiter nach oben. Die Hoffnung auf eine "V"-mäßige Erholung der weltweiten Konjunktur trieb heute vor allem Zykliker kräftig an. Unterstützung kam zudem von US-Wirtschaftsdaten, die besser ausfielen als erwartet. So verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf um 3,9 Prozent auf 12.490 Punkte und der EuroStoxx50 schloss rund 3,5 Prozent höher bei 3.270 Punkte. Morgen findet die EZB-Zinssitzung statt. Möglicherweise erhalten die Finanzmärkte weitere Impulse.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen kräftig an. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg auf minus 0,35 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,76 Prozent. Bei den Edelmetallen verloren Gold und Silber hingegen deutlich. Der Preis für eine Feinunze Gold verlor knapp zwei Prozent und sank unter die Marke von 1.700 US-Dollar. Silber gab rund drei Prozent auf 17,55 US-Dollar nach. Saudi Arabien und Russland haben sich im Vorfeld des OPEC+ Treffens auf eine Verlängerung der Ölförderbeschränkungen um einen Monat verständigt. Die Notierungen für das Barrel Brent reagierte auf diese Nachricht wenig verändert und liegt aktuell bei 39,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Aktien von Allianz und Münchener Rück profitierten von positiven Analystenkommentaren. Beide Titel knackten das jeweilige Aprilhoch von EUR 177 beziehungsweise EUR 221. Auch ein Milliardenverlust im ersten Quartal kann den Höhenflug der Deutschen Lufthansa heute nicht bremsen. Airbus und MTU Aero Engines zählten einmal mehr zu den Top-Titeln in ihren Indizes. TUI und Boeing einigten sich auf eine Ausgleichszahlung für das 737 Max-Grounding. Die Aktie des Touristikkonzerns zog daraufhin um rund sechs Prozent nach oben.

HeidelbergCement, LPKF und SMA Solar laden Morgen jeweils zur virtuellen Hauptversammlung. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) veröffentlicht Morgen Zahlen zum Auftragseingang im April. Die Aktien aus dem Sektor sind derzeit stark gefragt wie die Entwicklung des Solactive Deutscher Maschinenbau Index heute erneut zeigte.



Wichtige Termine

Europa -EZB-Zinssitzung mit Zinsentscheid und PK mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde

Europa - Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, April

USA - Handelsbilanz

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.930 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.740/11.850/11.950/12.280/12.400 Punkte

Der DAX eröffnete heute erneut mit einem Gap nach oben und stieg im Tagesverlauf auf knapp 12.500 Punkte. Nach der Rally der zurückliegenden Tage erscheint eine Korrektur längst überfällig. Allerdings zeigt der Index noch keine Schwächen. Die nächste hartnäckige Widerstandsmarke findet sich bei 12.930 Punkten. Auf der Unterseite findet der DAX zwischen 12.000 und 12.400 Punkten eine breite Unterstützungszone. Größere Rücksetzer sind frühestens unterhalb dieser Zone zu erwarten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 08.04.2020 - 03.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.06.2014 - 03.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

