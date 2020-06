Die Börsen legen weiterhin deutlich zu. Dennoch brauchen Sie derzeit keine Angst zu haben...

Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist unglaublich, aber die Börsen legen bei nur leichten Lockerungsmaßnahmen der Regierungen immer schneller zu. Dass die Börsen der Entwicklung stets voraus sind, ist eine fast schon belanglose Alltagsweisheit - das sehen wir immer wieder. Wie stark die Entwicklung ist, überrascht allerdings nicht nur Beobachter in den Medien, sondern auch Analysten - mich eingeschlossen.

Aktuell sind die Indizes um mehr als 5 % in nur einer Woche nach oben marschiert. Der Dax konnte sogar die Nebenwerte abhängen. Vor diesem Hintergrund lautet die entscheidende Frage: Wie weit kann dieser fast schon unbedachte Aufwärtsmarsch noch gehen?

Börsen im Vorwärtsmarsch

Denn Gewinne von mehr als 5 % in einer Woche sind jedenfalls wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen. Vielmehr zeigt sich, dass nicht "die Wirtschaft", sondern vor allem die Psychologie die Kurse bestimmt. Und damit wären wir bei der Trendfolge.

Ich bevorzuge bei den Analysten vor allem die Trendbestimmung, da sich oft genug zeigt, dass starke Trends die Quelle für die höchsten Gewinne sind. Trends können in Seitwärtsmärkten immer wieder für kleine und unliebsame Richtungswechsel münden. Das kostet leider immer wieder etwas Zeit und Geld. In großen Trendphasen allerdings wird Geld gemacht. In einer solchen Phase befinden wir uns mittlerweile wieder. Wenn Sie weiterhin diszipliniert Stop-Loss-Limits setzen, können Sie davon noch immer profitieren.

Ich empfehle wie zuletzt:

• Verkaufen Sie derzeit keine unserer Aktien, auch wenn es zwischenzeitlich einen Rücksetzer geben sollte.

• Setzen Sie beim Kauf und im späteren Verlauf Stop-Loss-Limits: 15 % unter dem Kaufkurs und 15 % dann später unterhalb der steigenden Kurse.

In der vergangenen Woche haben wir die "Deutsche Pfandbriefbank" gekauft. Die ist seither deutlich gestiegen.

_________________________________________________________________________

Systematische Investitionen für 20 % und mehr pro Jahr in Nebenwerte-Indizes

Starke Entwicklung

Wie beschrieben, haben die Nebenwerte in der vergangenen Woche erneut eine sehr starke Entwicklung genommen. Die Kurse sind jetzt auf dem Weg, neue Allzeithochs zu erklimmen. Noch fehlt bei den wichtigeren Indizes wie dem TecDax oder dem MDax etwas. Gestern allerdings gab es beim MDax eine wichtige Entwicklung.

Der Index konnte seinen am Dienstag markierten Aufwärtstrendwechsel (anhand der 200-Tage-Linie) bestätigen und distanzierte sich etwas von diesem Indikator. Damit scheint das Barometer sich nun zu stabilisieren. Neue Hochpunkte sind auf diese Weise in diesem neuen Anlauf möglich.

Auch der Dax nähert sich nun dem Aufwärtstrendwechsel geradezu fulminant. Schon an diesem Donnerstag könnte es zu einem Trendwechsel kommen. In den USA ist der große S&P 500 bereits in den Aufwärtstrend gewechselt.

Deshalb dürfte sich die Börsenstimmung insgesamt in den kommenden Tagen und wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen noch einmal verbessern. Ich argumentiere hier rein technisch, weil, wie eingangs geschildert, die Stimmung entscheidend ist und bleibt.

Den "TecDax" können Sie heute weiter mit dem ETF und mit dem unten genannten Hebel-Papier kaufen. Auch das Engagement auf den ETF im MDax können Sie ausbauen. Darauf gehe ich gleich ein.

"Kaufen": "iShares TecDax (R) ETF (DE)" +++ WKN 593397 +++ Einstiegslimit: ohne +++ Verkaufslimit: Ohne.

"Kaufen": "iShares MDax ETF" +++ WKN 593392 +++ Einstiegslimit: ohne +++ Verkaufslimit: Ohne.

Der MDax gewinnt weiterhin klar dazu. Nun hat der Index sogar den technischen Aufwärtstrend wieder erreicht. Damit ist die Krise komplett überwunden, Sie können den ETF (wieder) ohne jede Einschränkung kaufen.

MDax: GD200 frisch überwunden

Die 200-Tage-Linie ist der entscheidende Indikator, an dem sich ein Auf- oder Abwärtstrendwechsel bemisst. Wenn die Kurse oberhalb dieses GD200 verlaufen, wird ein technischer Aufwärtstrend postuliert. Dieser Trend wiederum steht für eine größere Chance, sich weiter aufzuschaukeln.

Am 2. Juni konnte der MDax seinen GD200 endlich wieder überwinden, nachdem die 200-Tage-Linie Ende Februar unterkreuzt wurde. Der damals diagnostizierte Abwärtstrend bestätigte sich und der Kurs fiel von gut 26.000 Punkten auf 17.909 Zähler. Seit dem Erreichen dieses 4-Jahres-Tiefs am 18. März 2020 steigen die Notierungen wieder und haben jetzt den Indikator nach oben gedreht.

Das nächste Kursziel ist das Allzeithoch 29.135,20 Punkte. Das hatte der Index am 19. Februar erreicht. Es fehlen noch gut 10 %. Dann wird das Barometer auch die 30.000er-Marke angreifen.

Nach unten ist der Index jetzt durch die Zone zwischen 25.000 und 25.500 recht gut geschützt.

MDax: Stark - ETF auf Index kaufen, ISIN: DE0005933923

"Kaufen": "iShares MDax ETF" +++ WKN 593392 +++ Einstiegslimit: ohne +++ Verkaufslimit: Ohne.

_________________________________________________________________________

Die Small Caps Aktien mit Chance auf 40 % p.a. und mehr

Weiter kaufen - trotz steigender Kurse

Auch in den abgelaufenen Tagen präsentieren sich die meisten unserer gemeinsamen Depotwerte recht stark. Daher gilt: Sie können kaufen. Setzen Sie allerdings entsprechende Stop-Loss-Limits.

Bechtle: Kaufen, ISIN: DE0005158703

Bechtle ist und bleibt im starken Aufwärtstrend. Ein neues Allzeithoch hat der Wert nun in den vergangenen Tagen nicht mehr setzen können. Dies ist jedoch ein minimaler Schönheitsfehler. Kaufen Sie.

Evotec: Kaufen, ISIN: DE0005664809

Evotec hatte ich jüngst energischer empfohlen. Dabei bleibt es. Die Marke von 26 Euro lockt - und dann Kurse bis zu 30 Euro. Sie können weiterhin kaufen.

Sartorius Vz.: Kaufen, ISIN: DE0007165631

Sartorius hat sich nach dem kleinen zwischenzeitlichen Einbruch der Vorwoche schnell wieder erholt. Nun können Sie weiterhin unbesorgt kaufen, das nächste Allzeithoch ist nah.

Infineon: Kaufen, ISIN: DE0006231004

Infineon hat die Marke von 20 Euro eindrucksvoll überwunden. Zuletzt kam es zum Plus von +5,3 %. Jetzt können Sie wieder kaufen.

Isra Vision: Halten, ISIN: DE0005488100

Isra Vision bleibt auf der Halteliste - hier ändert sich nichts.

Nordex: ISIN: DE000A0D6554, Kaufen

Nordex hatte ich in der vergangenen Woche den Durchbruch bescheinigt. Die Entwicklung hat sich fortgesetzt. Es geht massiv nach oben. Die Aktie ist wieder im Aufwärtstrend und damit ein Kauf. Die nächste wichtige Kursgrenze wartet bei 10 Euro.

Morphosys: ISIN: DE0006632003, Kaufen

Morphosys erholt sich endlich wieder deutlich. Die Aktie ist in den vergangenen vier Wochen um gut 23 % geklettert und hat sich dann relativ stabil auf dem erreichten Niveau gehalten. Damit ist sie wieder im Aufwärtstrend und ein Kauf.

BVB (Borussia Dortmund): ISIN: DE0005493092, Halten

Borussia Dortmund hat die Euphorie um die Eröffnung der Bundesliga nach der Corona-Pause nicht nutzen können. Hier halte ich weiterhin.

BioNTech: ISIN: US09075V1026, Kaufen

BioNTech ist im Kauf-Modus. Geben Sie der Aktie eine Chance, bis die Ergebnisse der Phase I zur Studie um den Impfstoff, den BioNTech mit Pfizer entwickelt, herausgibt. Die Studie soll in vier Wochen bereit stehen.

_________________________________________________________________________

Der Small Caps Hebel Bereich für Chancen auf 100 % p.a. und mehr

Der TecDax klettert weiter. Nun fehlen nur noch wenige Punkte, um das Allzeithoch zu überwinden. Am 19. Februar hatte der Index 3.295,94 Punkte erreicht. Darüber gibt es aus charttechnischer Sicht keine Hindernisse mehr. Damit dürfte es weiter aufwärts gehen. Den Hebel-Titel mit der WKN DE000DT99H17 können Sie weiterhin halten. "Kaufen" Sie nicht mehr, da das Hebel-Papier am 24. September "getilgt" wird. In der kommenden Woche kaufen wir ergänzend dazu einen weiteren Hebel-Titel.

TecDax-Hebel: Enorme Gewinne nahe am Allzeithoch

Name: Knock-Out-Call auf TecDAX (Deutsche Bank) ISIN: DE000DT99H17 Knock-Out-Abstand: 57,19 %

_________________________________________________________________________

Beste Grüße von Bernd Wünsche

_________________________________________________________________________

Disclaimer, Risikohinweis & Erläuterungen

Unsere Wochenausgaben vom SMALL CAPS CHAMPION Börsendienst erscheinen jeweils am Dienstag oder Mittwoch. Der genaue Erscheinungstermin kann deshalb variieren aufgrund der Börsensituationen sowie dem unterschiedlichen Arbeitsaufwand von Woche zu Woche. Falls es zu einer außerordentlichen Situation kommt, werden wir Sie selbstverständlich über ein sofortiges Update informieren, egal an welchem Wochentag. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Alle im SMALL CAPS CHAMPION Börsendienst enthaltenen Angaben wurden sorgfältig recherchiert. Dennoch kann dieser Börsendienst auch Fehlinformationen unterliegen oder es kommt aus anderen Umständen zu unrichtigen Informationen. Alle Angaben erfolgen daher ohne Gewähr! Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft. Eine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrunde, ist damit ausgeschlossen. Alle hier veröffentlichten Informationen dienen ausschließlich der Information und sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, eine Transaktion zu tätigen.

Anlagen in Optionsscheinen und Hebelzertifikaten beinhalten hochspekulative Risiken, die je nach wirtschaftlicher Entwicklung zu Verlusten, im Extremfall sogar zu Totalverlusten führen können. Es wird ausdrücklich empfohlen, Anlagemittel auf mehrere Anlagen zu streuen und nie auf Kredit zu spekulieren. Eine individuelle Vermögens- und Anlageberatung kann aus rechtlichen Gründen hier nicht gewährt werden.

Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die SMALL CAPS CHAMPION Börsendienst enthaltenen Finanzanalysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater nicht ersetzen können. Die Analysen und Empfehlungen richten sich an alle Abonnenten und Leser unseres Börsendienstes, die in ihrem Anlageverhalten sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen dieses Börsendienstes nicht Ihre persönliche Anlagesituation.

ISIN: DE0005933972, DE0005933923, DE0008467416, DE0007203275, US09075V1026, DE0005158703, DE0005664809, DE0006231004, DE0006632003, DE0007165631, DE0008019001

