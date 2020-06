Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Athos Immobilien -0,95% auf 41,6, davor 3 Tage im Plus (6,6% Zuwachs von 39,4 auf 42), Telekom Austria -1,36% auf 6,55, davor 3 Tage im Plus (6,07% Zuwachs von 6,26 auf 6,64), Josef Manner & Comp. AG -15,89% auf 90, davor 3 Tage im Plus (22,99% Zuwachs von 87 auf 107), Rath AG -4,35% auf 22, davor 3 Tage im Plus (9,52% Zuwachs von 21 auf 23). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Porr 15,56 (MA100: 15,46, xU, davor 23 Tage unter dem MA100), Verbund 41,48 (MA100: 41,35, xU, davor 20 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Andritz 34,9 (MA200: 34,57, xU, davor 107 Tage unter dem MA200), AT&S 17,08 (MA200: 16,65, xU, davor 100 Tage unter dem MA200). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd ...

