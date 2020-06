Durch die Übernahme will NI im Bereich Unternehmenssoftware seine Möglichkeiten erweitern, Anwendern fortschrittliche Produktanalysen im gesamten Produktentwicklungsablauf und in der Lieferkette zu bieten und sie mit geschäftskritischen Erkenntnissen zu versorgen.Dafür wenden die Amerikaner 365 Millionen US-Dollar auf. OptimalPlus wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Holon, Israel. Das Unternehmen entwickelt Tools auf Basis künstlicher Intelligenz für die Echtzeit-Produktanalyse. Damit ergänzen sich die Portfolios von NI und OptimalPlus in hohem Maß: Prüfsysteme von NI kommen in der Halbleiterfertigung ...

