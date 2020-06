Das Transportunternehmen Matson Inc. (ISIN: US57686G1058, NYSE: MATX) zahlt am heutigen Donnerstag eine vierteljährliche Dividende von 22 US-Cents aus. Record date war der 7. Mai. Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Investoren 0,88 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 30,44 US-Dollar (Stand: 3. Juni 2020) entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 2,89 Prozent. Matson ist 1882 vom schwedisch stämmigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...