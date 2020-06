ADS - ADIDAS-GESCHÄFT IM GROSSRAUM CHINA WÄCHST IM MAI WIEDERILM1 - MEDIOS PLAZIERT AKTIEN ZU JE EU36,70RHK - Rhön-Klinikum-CEO fordert Großinvestoren zum Schulterschluss auf IGY - Der ungarische Versorger MVM hat Eon ein Angebot für das von Innogy übernommene Strom- und Gas-Vertriebsgeschäft in Tschechien vorgelegt. Der tschechische Markt gehöre in der Region zu den wichtigsten seines Unternehmens, bestätigte MVM-Chef Gyorgy Kobor am Mittwoch in einer E-Mail der Nachrichtenagentur Reuters. MVM habe die Offerte ohne Partner unterbreitet. (Börsen-Zeitung S. 7) SREN - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,02% ALITALIA - EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat die Pläne der italienischen Regierung für einen Neustart der Fluglinie Alitalia gestoppt. Das ...

