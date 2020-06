Volkswagen plant, drei Projekte in den Bereichen Elektrifizierung und leichte Nutzfahrzeuge zusammen mit dem Partner Ford zu realisieren: Der modulare E-Antriebsbaukasten (MEB) von Volkswagen soll von Ford für ein E-Modell in Europa genutzt werden. Die Amerikaner sollen einen mittelgroßen Pick-up entwickeln, der von Volkswagen Nutzfahrzeuge in ausgewählten Märkten adaptiert wird. In zwei weiteren Fahrzeugprojekten ist Volkswagen Nutzfahrzeuge verantwortlich ...

