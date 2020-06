Vitesco Technologies und Rohm Semiconductor haben vor kurzem eine Entwicklungspartnerschaft unterzeichnet, die im Juni beginnt. Die Antriebssparte von Continental wird SiC-Bausteine nutzen, um die Effizienz seiner Leistungselektronik für Elektrofahrzeuge zu steigern. Mit ihrem höheren Wirkungsgrad nutzen SiC-Halbleiter die in der Fahrzeugbatterie gespeicherte Energie besser aus. Auf diese Weise gewinnt das Fahrzeug an Reichweite oder die Batterie kann kleiner ausfallen, ohne damit die Reichweite zu beeinträchtigen. Vitesco entwickelt und testet SiC-Technologie bereits in einem 800-V-Inverterkonzept, ...

