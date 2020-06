Die Wiener Börse AG zieht Bilanz: Der Unternehmensumsatz belief sich 2019 auf 66,8 Mio. Euro, ein leichter Rückgang von 3,3 % (2018: 68,9 Mio. Euro), was vorrangig auf die rückläufige Aktivität der Handelsteilnehmer zurückzuführen ist (Wien 2019: 62 Mrd. Euro, 2018: 70 Mrd. Euro, -12 %, Prag: 2019: 8,5 Mrd. Euro, 2018: 11,1 Mrd. Euro, -24 %), wie es bei der jährlichen Pressekonferenz heißt. Das Ergebnis vor Steuern liegt bei 34,19 Mio. Euro (- 6,4 %). "Das Ergebnis ist damit etwas besser als es die Planung für 2019 vorsah", so Börsen-Chef Christoph Boschan. Für 2020 wird bislang mit deutlichem Wachstum in allen Segmenten gerechnet. "Breite Diversifikation und ein starker Fußabdruck in der Region leisten einen erheblichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...