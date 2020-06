Genf (awp) - Der Genfer Bankensoftware-Spezialist Temenos erhält einen neuen Kunden aus Taiwan. Die Next Commercial Bank (Next Bank) habe sich für die Softwarelösung 'Transact' für ihr Digital Banking-Angebot entschieden, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Angaben zu finanziellen Details werden keine gemacht. Die ...

