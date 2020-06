Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Übach-Palenberg (pta015/04.06.2020/11:04) - Neuer Großaktionäre an Bord Aus Bavaria Venture Capital & Trade AG wird Wurmtal Beteiligungen AG Übach-Palenberg, 04.06.2020 - Die Brüder Harald und Hubert Kehmer haben ihre Gesellschaft als Sacheinlage in die ehemalige Bavaria Venture Capital & Trade AG eingebracht und im Gegenzug 800.000 Aktien im Wert von 2.- Euro je Stück (Bewertung: 1,6 Mio. Euro, gutachterlich ermittelter Gesamtunternehmenswert: 3,95 Mio. Euro) der neuen Wurmtal Beteiligungen AG übernommen. Sie halten nun die Mehrheit an der umfirmierten Gesellschaft, deren Grundkapital in 1,475 Mio. Aktien eingeteilt ist. Die Unternehmensführung liegt in den Händen des in Nebenwertekreisen bekannten Franz-Josef Lhomme. Die Kehmer Versicherungsmakler GmbH besteht bereits seit 1966. Das Unternehmen vermittelt und betreut Versicherungen für gewerbliche und private Mandanten. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Sachversicherungen. Rund 97 % des Umsatzes resultieren aus jährlich wiederkehrenden Einnahmen. Diese Unternehmensstrategie bildet die Basis für ein sehr solides Finanzinvestment mit stabilen Cashflows, die künftig Dividendenzahlungen ermöglichen sollten. * * * Die Wurmtal Beteiligungen AG investiert ausschließlich in etablierte Gesellschaften. Das Grundkapital ist in 1.475 Mio. Aktien eingeteilt. Die Aktie notiert im Freiverkehr der Börse Hamburg (WKN: 517630).



(Ende)



Aussender: Wurmtal Beteiligungen AG Adresse: Carlstraße 50, 52531 Übach-Palenberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Franz-Josef Lhomme Tel.: +49 2451 4901004 E-Mail: info@wurmtal-beteiligungen.de Website: www.wurmtal-beteiligungen.de



ISIN(s): DE0005176309 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1591261440785



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 04, 2020 05:04 ET (09:04 GMT)





WURMTAL BETEILIGUNGEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de