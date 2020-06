Der Automobilzulieferer Grammer AG (ISIN: DE0005895403) will den am 30. März 2020 veröffentlichten Dividendenvorschlag in Höhe von 0,11 Euro je Aktie zurücknehmen und der virtuellen Hauptversammlung am 8. Juli 2020 vorschlagen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszuschütten. Dies geschehe vor dem Hintergrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation und der daraus resultierenden Erhöhung des bestehenden Konsortialkredits, wie Grammer am Donnerstag berichtete. ...

