Ort des Tages: FCA Bank Wien. Die CA Consumer Finance, Teil der französischen Bank Crédit Agricole, ist in Europa führend bei Konsumentenkrediten. Ob Waschmaschine oder das neue Traumauto, die Bank ermöglicht den Kauf auf Raten. Wer also auf eine Ratenzahlung im Handel oder beim Online-Shoppen zurückgreift, kann gut und gerne mit der Crédit Agricole in Berührung kommen. Stichwort Traumauto: Zusammen mit Fiat Chrysler Automobiles betreibt man die FCA Bank, die auch eine Niederlassung in Wien hat. Angeboten werden Kredite und Leasing für Stadtflitzer von Fiat über Jeeps bis hin zu Luxusschlitten wie Maserati.Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...