Tagesausblick für 5.6.: DAX pausiert. Wasserstoff und ProSiebenSat.1 im Fokus!

Nach der Rallye der zurückliegenden Tage ließen es die Investoren heute etwas entspannter angehen. Das Konjunktur-Programm der Bundesregierung und die Aufstockung des PEPP-Programms der EZB um 600 Milliarden Euro konnten keine nachhaltigen Impulse setzen. Vielmehr wurden bei einigen Titeln Gewinne mitgenommen. So gab der DAX im Tagesverlauf knapp ein halbes Prozent ab und schloss bei 12.425 Punkten und der EuroStoxx 50 Index sank knapp 0,3 Prozent auf 3.260 Punkte.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen weiter an. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg auf minus 0,32 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,80 Prozent. Bei den Edelmetallen Gold und Silber zeigte sich nach dem gestrigen Rücksetzer eine Stabilisierung. Gold konnte dabei die Marke von 1.700 US-Dollar pro Feinunze zurück erobern. Die Notierungen für Öl traten heute auf der Stelle. Die Marktteilnehmer warten auf das bevorstehende OPEC+ Treffen.

Unternehmen im Fokus

Adidas meldete heute gute Verkaufszahlen aus China. Die Aktie des Sportartikelherstellers verbesserte sich daraufhin um rund zwei Prozent. Autobauer wie Daimler und VW sowie Zulieferer wie Continental und Schaeffler legten heute den Rückwärtsgang ein, nachdem das Konjunkturpaket der Bundesregierung keine Kaufprämie für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor vorsieht. Die Lufthansa erklärte, bis September die meisten Ziele wieder anzufliegen. Die Aktie war heute weiter im Aufwind. Mediaset erhöht im Vorfeld der Hauptversammlung am 10. Juni den Stimmrechtsanteil an ProSiebenSat.1. Die Aktie verbesserte sich heute um rund zwei Prozent. Der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer gab bekannt, dass der Auftragseingang um April 31 Prozent unter dem Vorjahresmonat lag. Der Solactive Deutscher Maschinebau Index bewegte sich dennoch kaum von der Stelle. Das Thema Wasserstoff ist im neuen Konjunkturpaket verankert. Rund neun Milliarden Euro will die Regierung in ihre Wasserstoffstrategie in den kommenden Jahren investieren. Einzelwerte wie Nel und der Global Hydrogen Index quittierten dies mit deutlichen Kursaufschlägen.

Deutsche Wohnen lädt Morgen zur virtuellen Hauptversammlung.



Wichtige Termine

Deutschland -Auftragseingang, Industrie

USA - Arbeitsmarktbericht

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.930 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.740/11.800/11.850/11.950/12.280/12.370 Punkte

Der DAX legte heute eine Pause ein und pendelte im Tagesverlauf zwischen 12.340 und 12.520 Punkten. Im Bereich von 12.370 findet der Index eine Unterstützung. Solange das Level nicht signifikant unterschritten wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 12.930 Punkte. Taucht der Index hingegen deutlich unter 12.370 Punkte ist eine Konsolidierung bis 11.800 möglich.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 13.04.2020 - 04.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.06.2014 - 04.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

