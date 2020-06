(shareribs.com) Frankfurt / New York 04.06.2020 - Technologiewerte zeigen sich am Donnerstag im deutschen Handel uneinheitlich. Der TecDAX verliert, belastet von Cancom und Nemetschek. An der Wall Street kann die NASDAQ leicht zulegen. Der DAX gibt kurz vor Handelsschluss 0,5 Prozent auf 12.422 Punkte. Hier geht es für Continental, Bayer und MTU Aero nach unten. Papiere von Vonovia, Heidelberg Cement ...

