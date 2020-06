In der DAX-Indexfamilie gibt es mit Wirkung zum 22. Juni 2020 Veränderungen. Die Aktien der Deutschen Wohnen werden in den DAX-Index aufgenommen und ersetzen dort die Aktien der Deutschen Lufthansa AG. Grundlage ist die Fast-Exit-Regel. Lufthansa wechselt in den MDAX-Index. Außerdem wird Ströer SE & Co KGaA neu in MDAX aufgenommen und ersetzt die Deutsche Pfandbriefbank AG, die nach der Fast-Exit-Regel aus dem Index genommen wird und in SDAX wechselt. Neu aufgenommen im SDAX-Index werden außerdem Dr. Hönle AG und ATOSS Software AG. Sie ersetzen Elmos Semiconductor AG und MLP SE, die ebenfalls nach der Fast-Exit-Regel aus dem Index genommen werden. Im TecDAX Index ergeben sich keine Änderungen.

