Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Traktanden zur ordentlichen Generalversammlung vom 26. Juni 2020 - zwei neue Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen

Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute die Einladung zur 46. ordentlichen Generalversammlung der HLEE publiziert. Sie findet am Freitag, 26. Juni 2020 um 10:30 Uhr am Domizil der Gesellschaft, Netzibodenstrasse 23b, 4133 Pratteln, statt. Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus können Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben; eine persönliche Teilnahme ist ausgeschlossen.

Der Verwaltungsrat beantragt, neben der Wiederwahl von Bernhard Burgener (Präsident des Verwaltungsrats), Peter von Büren, Sven Heller und Rolf Elgeti, neu Alexander Studhalter und Clive Ng als Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen. Sven Heller soll neu anstelle der verstorbenen Aline Studhalter in den Vergütungsausschuss gewählt werden.

Alexander Studhalter, geboren 1968 in Luzern, ist Unternehmer und Investor. Herr Studhalter ist Präsident und CEO der Studhalter International Group AG, einer Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Events/Sport/Unterhaltung sowie Multi-Family-Office Dienstleistungen. Er wird sein umfangreiches Know-how in den Bereichen strategische Planung, Organisationsentwicklung und finanzielle Führung in das Gremium einbringen. Alexander Studhalter hält indirekt 28.9% an der HLEE.

Clive Ng wurde 1962 in Malaysia geboren. Er ist Gründer und Vorsitzender mehrerer Gesellschaften. Herr Ng besitzt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Strategieentwicklung und im Management von Medienunternehmen im europäischen und amerikanischen Raum und verfügt über ein hervorragendes Netzwerk im asiatischen Markt. Clive Ng hält indirekt einen Anteil von 3.02% an der HLEE.

Die weiteren Traktanden können der vollständigen Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats zu allen Traktanden entnommen werden. Sie sind unter http://www.hlee.ch/Generalversammlung.htm abrufbar.