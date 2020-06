Die diesjährigen Preisträger wurden am 26. Mai bekanntgegeben - in der Kategorie "Business to Business - Energy Solutions" gewann der Güntner Air cooler DUAL Compact (GADC). Die Idee dieses Wettbewerbs ist es, Innovation sichtbar zu machen; jährlich nehmen Hunderte Unternehmen aus mehreren Dutzend Ländern teil. Alle Preisträger sind hier aufgeführt: https://www.german-innovation-award.de/preistraeger/ Schon bei der Entwicklung des GADC stand der Anwendungsnutzen mit Mehrwert im Fokus: Die Idee entstand aus dem Anstoß eines Kunden; in ständiger Abstimmung mit ...

