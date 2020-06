Aktuelle Aktion: Spezial-Angebot für Leser & Freunde des Börse Social Network Die aktuell längste Serie: Andritz mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 14.27%) - die längste Serie dieses Jahr: Roche Holding 10 Tage (Performance: 18.43%). Tagesgewinner war am Donnerstag Airbus Group mit 5,22% auf 71,98 (220% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 19,73%) vor CA Immo mit 3,64% auf 31,35 (154% Vol.; 1W 5,20%) und Erste Group mit 3,34% auf 22,92 (123% Vol.; 1W 10,99%). Die Tagesverlierer: Slack mit -4,91% auf 37,94 (540% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 16,59%), Polytec mit -4,77% auf 5,59 (107% Vol.; 1W 11,35%), HelloFresh mit -4,02% auf 35,80 (155% Vol.; 1W -3,03%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group ...

