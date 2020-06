Anders als im restlichen Europa konnte die Wiener Börse den gestrigen Tag im positiven Bereich beenden. Der ATX fiel zwar kurz nach Beginn in die Verlustzone und blieb dort bis Mittag. Im weiteren Verlauf konnte er die Verluste wieder gut machen und schloss im grünen Terrain bei 2.388,91 Punkten bzw. +0,95%. Ausschlaggebend für dies war unter anderem die Bekanntgabe der EZB Beschlüsse. Die EZB stockt ihr Anleihen Notkaufprogramm um 600 Milliarden Euro auf 1,35 Billionen Euro auf. Die beiden Gewinner des Tages waren CA Immobilien mit einem Plus von 3,64% und Erste Group mit Plus 3,34%. Der schwächste Titel war gestern Polytec mit einem Verlust von 4,77%, gefolgt von Zumtobel mit minus 3,97%

