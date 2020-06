HEI - HeidelbergCement ex Dividende € 0.60VOW3- VW-Tochter Bentley streicht bis zu 1000 britische Stellen: BBCGLJ - Grenke kann von abnehmender Insolvenzsorge profitieren: Warburg LHA/DWNI - Lufthansa fliegt aus dem DAX - Deutsche Wohnen steigt auf BAS/BAYN - Ein US-Gericht hat Bayer und BASF untersagt, sein Unkrautvernichtungsmittel Dicamba in den USA zu vertreiben. Bei der Zulassung für das Herbizid im Jahr 2018 habe die US-Gesundheitsbehörde EPA Gesundheitsrisiken "wesentlich untertrieben", heißt es in der Entscheidung des Gerichts in San Francisco. (FAZ S. 19) TKA - Das Aufzugsgeschäft von Thyssenkrupp will seine Zentrale verlegen und sich von der angeschlagenen Mutter in Essen auch räumlich trennen. Favorit für die neue Elevator-Zentrale ...

