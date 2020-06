Die Anleger am deutschen Aktienmarkt scheinen in ihrem Optimismus jeden Rücksetzer zum Kauf zu nutzen: Nach dem kleinen Rückschlag vom Vortag wird der DAX +1,10% am Freitagmorgen vor dem Xetra-Start 1,3 Prozent höher gesehen bei 12.581 Punkten. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex mit 12.558 Punkten den höchsten Verlaufsstand seit Ende Februar erreicht, bevor er nach den Neuigkeiten von der Europäischen ...

