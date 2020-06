während sich Chinas Wirtschaft weiterhin von der COVID-19-Sperre erholt, sind andere Probleme - wie z.B. Handelsspannungen - wieder aufgetaucht. Portfoliomanager Michael Lai in Hongkong bietet seine Sicht aus der Investitionsperspektive auf den Handel und andere Themen, die China heute beeinflussen. Michael Lai: Es ist etwa zwei Jahre her, dass China und die Vereinigten Staaten in einen Handelskrieg gerieten, der sich seither zu Konflikten in einer Reihe von Bereichen ausgeweitet hat, darunter Technologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...