Elon Musk hat sich nach kurzer Twitter-Auszeit zurückgemeldet - und direkt wieder für Unterhaltungswert gesorgt. Denn der Tesla-Chef fordert in einem Tweet nicht weniger als die Zerschlagung des weltgrößten Onlinehändlers Amazon."Es ist an der Zeit, Amazon aufzuspalten. Monopole sind unrecht!", schrieb der 48-Jährige Starunternehmer am Donnerstag.Die Vorwürfe von Musk erscheinen angesichts der Umsätze ...

