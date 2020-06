Der Entsorger Renewi schreibt im vierten Jahr in Folge rote Zahlen. Das niederländisch-britische Unternehmen konnte zwar nach eigener Aussage Fortschritte erzielen, die Ergebnisse litten aber erneut unter außerordentlichen Belastungen, die 120 Mio € erreichten. Größter Einzelposten waren 56 Mio € in Zusammenhang mit dem Verkauf der Tochtergesellschaft Reym an Remondis und der kanadischen Aktivitäten. ...

