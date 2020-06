Russland ist der wahrscheinlich günstigste Aktienmarkt der Welt zur Zeit, da die politischen Risiken natürlich hoch sind. Dies bietet aber auch Chancen gute Unternehmen günstig zu erwerben. Einer meiner neuen Favoriten wäre die TCS Group aus Russland, die dort eher unter dem Namen Tinkoff Bank bekannt ist. Nach eigenen Angaben ist Tinkoff nach Kundenzahl die grösste Neobank der Welt und anders als die meisten Starts.-ups bereits hochprofitabel, was auch eine Dividende ermöglicht. Der Gründer Tinkoff ist zwar nicht mehr CEO, aber hat sowohl gesundheitliche Probleme als auch welche mit der US Steuerbehörde, was zuletzt die Aktie belastet hat. Mehr dazu […] ...

