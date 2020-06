Die Aktien des Elektronikhändlers Ceconomy (Media Markt, Saturn) setzen sich heute nach einem Kurssprung von 12 Prozent auf 3,38 Euro an der Spitze des SDAX fest. Damit entfernen sich die Aktien auch weiter von ihrem am 8. April erreichten Jahrestief bei 2,30 Euro. Heute profitieren die Papiere von einer positiven Studie der Münchner Baader Bank. Deren Analyst Volker Bosse schreibt in seiner aktuellsten Branchenstudie, dass sich die Umsätze beim Elektronikhändler wieder erholen dürften,...

Den vollständigen Artikel lesen ...