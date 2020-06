Deutsche Wohnen bekommt die Corona-Pandemie kaum zu spüren. Auch in Zeiten der Krise sprudeln die Mieteinnahmen - und es gelingt sogar der Aufstieg in den DAX. Anleger honorieren diese Performance und heben die Aktie auf ein neues Allzeithoch."Weder auf der Wohn- noch auf der gewerblichen Seite haben wir bislang signifikante Mietausfälle", sagte Unternehmenschef Michael Zahn am Freitag bei der Online-Hauptversammlung. ...

