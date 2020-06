In diesem Jahr haben deutlich mehr Betriebe im Vergleich zu vorangegangenen Erhebungen an der jährlichen Umfrage teilgenommen. Rund 50 % der Unternehmen gaben an, einen Umsatz bis 2 Mio. Euro erwirtschaftet zu haben. Der Umsatz von mehr als 45 % der Unternehmen lag gemäß den Angaben über 2 Mio. Euro. Geschäftsklima Über 60 % der Betriebe bewerten ihre aktuelle Geschäftslage als gut. Darüber hinaus zeigt die Konjunkturumfrage 2020 auch, dass das Geschäftsklima in Bezug auf die verschiedenen Geschäftsbereiche zurzeit ebenfalls als durchweg positiv angesehen werden kann, besonders im Bereich Klimatechnik. Aus der Prognose für 2021 lässt sich ablesen, dass vor dem Hintergrund von Corona immer noch über 40 % der Unternehmen weiterhin eine gute Geschäftslage für das kommende Jahr erwarten. Kältemittel In Bezug auf den jährlichen Kältemittelverbrauch gaben rund 55 % der Fachbetriebe an, weniger als 2.000 kg im Jahr zu beziehen. Rund 40 % der Unternehmen gaben an über 2.000 kg Kältemittel pro Jahr zu beziehen. Das könnte eventuell darauf hindeuten, dass viele Kälte-Klima-Fachbetriebe noch einen ausreichend großen Vorrat an verschiedenen Kältemitteln vorrätig haben oder aber nur nach Auftrag die entsprechende Sorte beim Händler bestellt wird. Fachkräftebedarf Der Fachkräftebedarf in der Kälte-Klima-Branche ist nach wie vor sehr groß. Aus der Umfrage ist zu erkennen, dass zahlreiche Unternehmen verstärkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...