Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -25,04 Prozent, der DAX bei -6,18 Prozent und der Dow Jones bei -7,91 Prozent. Auch heute geht die Kauflaune, ich sage eher "Kaufnot Institutioneller" dazu weiter, im Juni gibt es bisher massive Aufschläge. Erste Group 5.41% Andritz -2.72% Zumtobel 3.27% CA Immo -1.59% Polytec 3.13% Verbund -1.28% Es ist vor allem das EZB-Konjunkturpaket, das nun durch ist, es wird gestützt, was geht. Meiner Meinung ist das zuviel des Guten, obwohl es eine wirtschaftliche Schrumpfung hohen Ausmasses im Q2 gibt. Die EZB sieht das BIP des Euroraums in diesem Jahr im Basisszenario um 8,7% schrumpfen und sie dann 2021 wieder um 5,2% wachsen. Neuzugang in der Austrian Visual Worldwide Roadshow: ...

