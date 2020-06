(shareribs.com) Frankfurt / New York 05.06.2020 - Technologiewerte zeigen sich am Freitag fest, die Kursgewinne fallen jedoch weniger stark aus als in der Breite des Marktes. An der Wall Street klettern Apple und Facebook deutlich. Der DAX steigt eine Stunde vor Handelsschluss um 2,9 Prozent auf 12.784 Punkte, gestützt von Continental, Lufthansa und Daimler. RWE, Beiersdorf und E.On sind die einzigen ...

