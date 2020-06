The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2020



ISIN Name

CA4858471077 KATANGA MINING LTD

CA6515091016 NEWLEAF BRANDS INC.

US03755L1044 APERGY CORP. DL-,01

XS1900562288

XS1992154341

