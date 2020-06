Direkt nach dem Pfingstwochenende startet der Juni (Kalenderwoche 23) mit dem öffentlichen Angebot samt Umtauschangebot für die neue Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3) der publity AG. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon in Höhe von 5,50% p.a. ausgestattet und weist ein Gesamtvolumen von bis zu 100 Mio. Euro auf. Gründer und publity-CEO Thomas Olek hat sich in dieser Woche den Fragen der Anleihen Finder-Redaktion gestellt und manch neue Information preisgegeben. Auch für die gegenwärtige Corona-Krise sieht er sein Unternehmen gewappnet: "Wir sind ja mit dem Fokus auf erstklassige Büroimmobilien mit renommierten Mietern und langfristigen Mietverträgen in einem überdurchschnittlich preisstabilen Marktsegment aktiv und sind deshalb trotz der Corona-Krise zuversichtlich und mit unserem 2-Säulen-Geschäftsmodell für unterschiedliche Marktphasen gut aufgestellt. Wir sehen nach wie vor eine starke Nachfrage nach Top-Büroflächen in den Metropolen und sind optimistisch, auch künftig weitere An- und Verkäufe von Immobilien erfolgreich realisieren zu können." Unterdessen hat die publity-Tochter PREOS Real Estate AG ihre Fokussierung auf Premium-Büroimmobilien bekräftigt und sich in diesem Zusammenhang an der GORE German Office Real Estate AG beteiligt.

Neuemission - neben der publity AG hat auch die Aves One AG in dieser ersten Juni-Woche des Jahres eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A289R74) aufgelegt. Der fünfjährige Bond hat ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und wird jährlich mit 5,25% verzinst. Die Zinsen werden dabei halbjährlich jeweils am 1. Dezember und am 1. Juni ausgezahlt. Der Emissionserlös der neuen Aves-Anleihe soll innerhalb des Aves-Konzerns zur Finanzierung und Refinanzierung langlebiger Logistik-Assets ...

