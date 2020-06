Luzern (awp/sda) - Die Zahl der Menschen, die an durch Asbest verursachten Krebs sterben, nimmt auch 30 Jahre nach dem Verbot der ehemaligen "Wunderfaser" in der Schweiz immer noch zu. Die Suva prognostiziert nun sogar einen Anstieg auf 170 Fälle pro Jahr. Jährlich erkrankten bisher 120 Menschen am tödlichem Mesotheliom. ...

