Vancouver, BC, Kanada, (8. Juni 2020) - LEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF), ein führender Entwickler und Herausgeber von Gegenkultur-Handyspielen, hat mit TreImage LLC, einem Beratungsunternehmen auf dem Gebiet der Markenlizenzierung, eine Vereinbarung über In- und Outbound-Repräsentanz [Dienstleistungen nach innen und außen] unterzeichnet. Das Unternehmen hat sich auf Prominente, Künstler und besondere Marken spezialisiert, die integraler Bestandteil der heutigen Kultur sind."Erfolgreiche Produkte beginnen mit hervorragendem geistigen Eigentum als Grundlage für unsere kreativen und fähigen Teams", sagte der CEO, Darcy Taylor. "Wir konzentrieren uns sehr darauf, eine sehr starke IP-Pipeline für unser Studioteam aufzubauen, um Mobile Gaming-Erlebnisse zu entwickeln, von denen wir überzeugt sind. Wir freuen uns im Team auf die Zusammenarbeit mit TreImage und darauf, mit der Liste des Unternehmens von Prominenten, Musikkünstlern, Sportlern, Marken, Produzenten von Spielfilmen, Streaming- und Fernsehinhalten, Unterhaltungsunternehmen und anderen geistigen Eigentumsrechten Möglichkeiten für neuartige mobile Games zu erschließen, die die Spieler nach unserer Überzeugung mit Begeisterung spielen werden."TreImage LLC vertritt oder unterhält langjährige Beziehungen und Vereinbarungen mit:- Stampede Management - einem führenden Unternehmen für Talent- und Markenmanagement in der Unterhaltungsbranche, das mit Kunden wie Snoop Dogg, Far East Movement, DJ Quik, Mystikal, YG, Airplane Boys und Shvona Lavette zusammenarbeitet und diese betreut.- Hype Magazine - Unterhaltungs- und Musiknachrichtenquelle für Musik, Modetrends, neue Produkte und Dienstleistungen, Unterhaltung, Veranstaltungen und kulturelle Themen, die für das tägliche Leben der Menschen sowohl persönlich als auch beruflich relevant sind, wobei die Aufmerksamkeit auf vertragslose und unabhängige Künstler gerichtet ist, die einen höheren Bekanntheitsgrad erreichen wollen. HYPE hat über einige der erfolgreichsten Künstler und Experten der Branche berichtet, unter anderem über: Yo Gotti, B.o.B, K Michelle, Ty Dolla Sign, Lil Jon, Jadakiss, 50 Cent, Jazmine Sullivan, Caskey, Tito Lopez, Mindless Behavior, OMG Girlz, Machine Gun Kelly, Tony Savo, Edubb, Rich Boy, John Legend, Mike Jones, Ernie Hudson, Claudia Wells, Trina, Max Seigal, Ying Yang Twins, Juvenile, Nas und andere.- Metta World Peace (Geburtsname Ronald William Artest Jr.) - ein ehemaliger NBA-Spieler und Gründer der Bekleidungsmarke The Panda's Friend, die die Symbolik des Pandabären verkörpert und Positivität und einen gesunden, ausgewogenen Lebensstil inspirieren möchte, um ein größeres Bewusstsein für die Bedeutung von psychischer Gesundheit und Wellness in der Gesellschaft zu schaffen.- FUBU - das Streetwear-Label, das 1992 von Daymond John, dem Preisrichter und Moderator in der Fernsehserie Shark Tank und Bestsellerautor der New York Times, Branding-Guru und gefragten Motivationsredner gegründet wurde. Präsident Barack Obama ernannte Daymond John zum Botschafter für globales Unternehmertum, eine Position, die sich auf die Förderung der Kraft und Bedeutung des Unternehmertums weltweit konzentriert.- Antwon Tanner - Eine amerikanische Fernsehpersönlichkeit, ein Schauspieler und Regisseur, der vor allem durch die erfolgreiche Fernsehshow One Tree Hill als "Skills" bekannt wurde.Der Gründer und CEO von TreImage, Charles Singleton, erklärte: "TreImage freut sich sehr über die Partnerschaft mit Leaf Mobile. Wir planen, das Lizenzprogramm von Leaf Mobile auszubauen und für die kommenden Jahre einige attraktive neue Mobile Gaming-Erlebnisse zu entwickeln. TreImage unterhält viele Beziehungen in der Musik- und Unterhaltungsbranche und die Zusammenarbeit mit Leaf Mobile wird es uns ermöglichen, unsere Vision auf den zukünftigen Stand des Mobile Gaming auszurichten."Über TreImage LLCTreImage ist eine dynamische Lizenz- und Marketingagentur an der Ost- und Westküste der USA, die sich auf die Entwicklung von Programmen zur Markenentwicklung für Urban Artists und Marken spezialisiert hat, die ein integraler Bestandteil der heutigen Popkultur sind. Die Direktoren von TreImage bringen seit mehr als zwei Jahrzehnten Unternehmen miteinander in Kontakt und haben Programme zur Markenentwicklung im Wert von mehreren Millionen Dollar geschaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.trelmage.com.Über LEAF Mobile Inc.LEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF) ist ein führender Entwickler von Handyspielen mit Schwerpunkt Gegenkultur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, das mit LDRLY ein führendes Entwicklungsstudio mit Sitz in Nanaimo (BC) hat, verfügt über eine große Kompetenz in der Entwicklung, der Vermarktung und Herausgabe von eigentumsrechtlich geschützten Handyspielen. Die Kultur von LEAF beruht auf Kreativität, aus Daten abgeleiteten Erkenntnissen und konsequenter Realisierung der Strategie, wodurch das Unternehmen sehr ansprechende Spiele entwickelt, die dem Spieler dauerhaft Freude bereiten. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von Spielen hat LEAF konsequent ertragreiche Original- und lizenzierte geschützte Titel auf den Markt gebracht, darunter Cheech & Chong BUD FARM, Bud Farm Idle Tycoon, Bud Farm Grass Roots und Bud Farm 420. Unsere Spiele sind weltweit über den App Store und Google Play erhältlich. LEAF nutzt seine Erfolge in den Bereichen Plattform, Immaterialgüterrechte, Vermarktung, Entwicklung und Datenanalyse, um für sein globales Netz, das aus Spielern, Talenten, Aktionären und mehr besteht, den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen.Nähere Informationen und Aktuelles zu LEAF erhalten Sie unter www.leafmobile.io und über unsere Online-Communitys auf Linkedin, Twitter, Facebook und InstagramDie wichtigsten Investitionshöhepunkte und FAQ erhalten Sie unter: https://leafmobile.io/investors/investor-faqs/Medienanfragen: media@leafmobile.io, (604) 288-4417Investor Relations: IR@leafmobile.io, (604) 288-44182080 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BC, V6E 3R5Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Obwohl das Unternehmen unter Berücksichtigung der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Lage sowie erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer als angemessen eingestufter Faktoren der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen vernünftig sind, sollten sie nicht als verlässlich erachtet werden, da das Unternehmen nicht zusichern kann, dass sie sich als wahrheitsgemäß erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen erwogen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Veröffentlichungsdatum dieser Meldung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Gesetzen gefordert wird.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 