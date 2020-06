"Der Inhalt und das Timing für das Paket als zweite Stufe gegen die Wirtschaftskrise stimmen", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup, fügte aber auch Kritik hinzu. Als Wachstumsprogramm für die Transformation des Wirtschaftsstandorts Deutschland springe das Konjunkturpaket zu kurz: "Die Aufgabe der Politik, verkrustete Defizite für die Wettbewerbsfähigkeit aufzubrechen, ist damit nicht vom Tisch. Wir brauchen ein Programm, das dauerhaft Wachstum stimuliert und den Standort stärkt. Dazu gehören zum Beispiel die Unternehmenssteuern auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau von 25 Prozent zu senken, die digitale und klassische Infrastruktur zu optimieren, schnellere Genehmigungsverfahren zu etablieren und den Bürokratieaufwand für die Unternehmen deutlich zu verringern."

Positiv bewertet der VCI den angekündigten Einstieg in die Haushaltsfinanzierung der EEG-Umlage ab 2021. "Dieser Schritt war überfällig und jetzt erforderlich, um eine weitere Steigerung der EEG-Umlage auszugleichen. Diese wird sonst 2021 bedingt durch die Coronakrise durch die Decke gehen, was besonders den Mittelstand in der Konjunkturkrise hart treffen würde", sagte Große Entrup. Die Haushaltsfinanzierung des Ausbaus der Erneuerbaren ...

