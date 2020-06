Nach einer euphorischen Rallye um bis zu 18 Prozent Plus in zehn Handelstagen zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn etwas Beruhigung ab: Kurz vor Xetra-Handelsstart wurde der deutsche Leitindex DAX etwa 0,7 Prozent tiefer taxiert bei 12.760 Punkten.Zuletzt war der DAX +3,36% wieder bis auf sieben Prozent oder knapp 1.000 Punkte an sein Rekordhoch von Mitte Februar herangerückt. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...