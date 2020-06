Biopharmazeutika, Biologika, Biosimilars, monoklonale Antikörper, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Krebsimmuntherapie, CAR-T-Zell-Therapie, Gentherapie, maßgeschneiderte Medikamente, ATMPs, stratifizierte und personalisierte Medizin oder "Orphan Drugs" lauten die neuen Zauberwörter der Pharmaindustrie. Die neuen Produkte ermöglichen nicht nur die Entwicklung zielgerichteter, individueller Therapien für zum Teil bislang nicht behandelbare Erkrankungen. Sie prägen auch die aktuellen und zukünftigen Geschäftsmodelle der Branche: Neben die großen, langlaufenden Blockbuster-Produkte, die auf allen Märkten parallel angeboten werden, treten mehr und mehr spezialisierte Medikamente für eine kleine Zielgruppe mit kleineren Volumen und Chargen sowie kürzeren Lebenszyklen.

Biopharmazeutika, also gentechnisch aus lebenden Zellen hergestellte Medikamente, sorgten in Deutschland 2018 für einen Umsatz von 11,4 Mrd. Euro gegenüber 10,2 Mrd. Euro 2017. Ihr Umsatzanteil am Gesamtpharmamarkt erreichte damit bereits 27,4 % (2017: 26,0 %). Biopharmazeutische Produkte ermöglichen immer mehr Patienten mit meist sehr schweren Krankheiten eine Therapie. 2018 waren erstmals mehr als die Hälfte (58 %) aller neu zugelassenen Medikamente Biopharmazeutika. Der Standort Deutschland ist dabei nach den USA die weltweite Nummer zwei bezüglich der Zahl der dort produzierten Wirkstoffe. Haupteinsatzgebiete der innovativen Medikamente sind neben immunologischen Erkrankungen und Krebs vor allem Stoffwechselerkrankungen.

Der bemerkenswerte Erfolg dieser auf kleine Stückzahlen ausgerichteten Produkte, aber auch der Wandel bei der Produktion von klassisch chemisch hergestellten Arzneimitteln hin zu immer stärker spezialisierten Nischenprodukten und damit verbunden zu kleineren Stückzahlen machen ein Neudenken der Produktionsabläufe notwendig und verändern so auch den Markt für pharmazeutische Produktionstechniken rasant und nachhaltig.

Wandel zu flexibleren Anlagenkonzepten

Viele Anlagen spiegeln diese neue Wirklichkeit der (bio-)pharmazeutischen Produktion allerdings noch nicht wider: Der Planung und Ausrüstung der meisten Produktionsstandorte, die heute in Betrieb sind, lag noch die Idee des Blockbusters zugrunde - eines einzelnen Produktes, das in großen Volumen und für einen längeren Zeitraum produziert wird.

In den letzten Jahren hinterlässt der Trend zu kleineren Produktionsgrößen und Mehrproduktfähigkeit jedoch auch im Anlagenbau zusehends seine Spuren: Hersteller von pharmazeutischen Produkten legen immer mehr Wert auf die Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Effectiveness). Dabei geraten neben wartungsbedingten Ausfällen insbesondere Stillstandszeiten für Produkt-, Chargen- oder Formatwechsel in den Fokus. Was viele Produzenten heute verlangen, sind dementsprechend vor allem hohe Flexibilität und schnelle Umrüstzeiten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...