Weber & Co. berät Raiffeisen Bank International bei der erfolgreichen Platzierung einer 100 Mio. Euro Unternehmensanleihe der Erdöl- Lagergesellschaft m.b.H. Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. unterstützte Raiffeisen Bank International AG als Rechtsberaterin bei der Emission einer EUR 100 Millionen Anleihe der Emittentin Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. mit einer Laufzeit von 23 Jahren, die in den Handel am Vienna MTF einbezogen wurde. Christoph Moser, der die Transaktion federführend auf Seiten von Weber & Co. begleitete, dazu: "Wir freuen uns sehr, dass wir RBI bei der erfolgreichen Transaktion beraten durften. Wir gratulieren der Emittentin und der Emissionsbank herzlich." Die Emission der unter österreichischem Recht begebenen EUR 100,000,000 Anleihe, ISIN ...

