Das Consumer-Health-Unternehmen PharmaSGP Holding SE legt die Preisspanne für die angebotenen Aktien auf 31,50 Euro bis 36,50 Euro je Aktie fest. Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am 18. Juni 2020 veröffentlicht. Das Bookbuilding und die Angebotsfrist beginnen voraussichtlich am 8. Juni 2020 nach Veröffentlichung des gebilligten Wertpapierprospekts und enden voraussichtlich am 18. Juni 2020. Die Gesellschaft beabsichtigt, alle ihre derzeit bestehenden 12.000.000 Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zu notieren. Der erste Handelstag wird für den 19. Juni 2020 erwartet. Zum Mittelwert der ...

