Daimler bündelt seine konzernweiten Brennstoffzellen-Aktivitäten in der Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG. Die Unternehmensgliederung soll später in ein geplantes Joint Venture mit Volvo übergehen. Volvo wird dafür 50 Prozent des Unternehmens erwerben. Die Partner planen, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts schwere Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge für den anspruchsvollen und schweren Fernverkehr in Serie anzubieten. Daimler Truck hat erst im April gemeinsam mit Volvo eine vorläufige, nicht bindende Vereinbarung zur Gründung eines neuen Joint Ventures zur serienreifen Entwicklung, Produktion ...

