Das Tempo, in denen sich die Aktienmärkte derzeit nahezu täglich weiter in die Höhe schrauben, ist schon fast beängstigend. Daher mehren sich auch die Analysten-Stimmen, die von einer Blase und einer neuen bevorstehenden Abwärtswelle sprechen. Andere wiederum sehen durchaus auch fundamentale Gründe für den neuen Aufwärtstrend. Über diese Möglichkeiten sprechen Jürgen Schmitt und Mick Knauff in der neuen Börsenwoche auf aktienlust.tv. Aus monetärer und inzwischen auch aus technischer Sicht stehen ...

