Beim Touristikkonzern TUI dürften heute bereits am frühen Montagmorgen die Sektkorken knallen! Das Unternehmen aus Hannover startet überragend in die neue Woche und kann den Trend der letzten Tage bestätigen. Nachdem man in der Corona-Krise eine rasante Talfahrt hinter sich gebracht hat, geht es nun stetig bergauf.

Tipp für Anleger: TUI dürfte jetzt richtig durchstarten! Wir zeigen Ihnen im großen Corona-Sonderreport wie Sie Ihr Depot trotzdem vor einem nochmaligen Einbruch schützen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...