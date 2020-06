Die Verknüpfung von IT- und Automatisierungswelt wird im Maschinenbau immer bedeutender und nur wenige möchten in Zukunft darauf verzichten. Damit wird die Bedeutung von der damit einhergehenden Security in diesem Zuge steigen. Dies sind einige Ergebnisse der unabhängigen Marktstudie "Industrielle Kommunikation / Industrie 4.0 2020", die von Michaela Rothhöft, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachhochschule Südwestfalen, freiberuflich mit Unterstützung des VDMA-Fachverbands elektrische Automation durchgeführt wurde. Im Rahmen dieser Studie gaben deutschlandweit mehr als 300 Maschinenbauunternehmen ...

