Tagesausblick für 09.06.: DAX geht in die Konsolidierung

Nach den kräftigen Kursgewinnen der Vorwochen ist der deutsche Aktienmarkt recht lustlos in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX konsolidierte auf hohem Niveau seitwärts, während es an der Wall Street (mit Ausnahme der Technologiebörse Nasdaq) zu Beginn der neuen Woche weiter nach oben geht. Aus China sorgten besser als erwartet ausgefallene Export-Daten für Mai für gute Stimmung. Am Mittwoch könnte die Zinssitzung der US-Notenbank Fed für neue Impulse sorgen.

Unternehmen im Fokus

Die beiden europäischen Essenslieferdiensteaus Deutschland undaus den Niederlanden sind an einer Übernahme des großen US-Lieferdienstesinteressiert, wie Medien berichten. Derzeit verhandelt bereits der Fahrdienstleisterüber eine Übernahme von. In der Pharmabranche könnte es zur größten Fusion aller Zeiten kommen. Der britische Pharmakonzernsei im Mai an das US-Biotechnologieunternehmenherangetreten, um einen möglichen Zusammenschluss zu besprechen, berichtete Bloomberg am Wochenende. Es habe bisher aber keine formellen Gespräche gegeben.undwollten sich nicht äußern.

Wichtige Termine

Deutschland - Handelsbilanzsaldo April

Deutschland - Exporte April

Eurozone - BIP 1. Quartal (endgültig)

Eurozone - Erwerbstätigenzahl 1. Quartal

USA - Lagerbestände Großhandel April (endgültig)

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.887/12.948/13.044/13.236/13.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.326/12.273/12.000/11.575 Punkte

Der DAX markierte heute ein weiteres Rallyhoch, kam aber schlussendlich über eine im Big Picture nicht zu unterschätzende Hürde nicht hinaus. Diese beginnt bei 12.887 Punkten und erstreckt sich bis hinau auf 13.044 Punkte. Abgeleitet wird sie durch markante Tiefpunkte, deren Unterschreiten im ersten Quartal den Sell-off auslöste und die nun als Widerstände fungieren. Erst wenn der Index diese Barrieren aus dem Weg räumt, kann die Rally sich in Richtung eines großen Gaps im Chart fortsetzen, welches zwischzen 13.236 und 13.500 Punkten notiert.

Auf der Unterseite ist der Index in Form des Tiefs bei 12.670 Punkten unterstützt. Ein weiterer Supportbereich notiert zwischen 12.326 und 12.273 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 08.05.2020 - 08.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2015 - 08.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

