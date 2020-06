Der amerikanische Leitindex hat sich mit dem Schluss gestern bei 3232,39 Punkten erstmals wieder auf weniger als fünf Prozent Abstand an sein Allzeithoch (3386,15 Punkte am 19. Februar) herangeschoben. Gefühlt steigt nun die Korrekturgefahr, da die Aktienmärkte schließlich zuletzt bereits einen "großen Schluck aus der Pulle" genommen haben. Andererseits könnte ein solches Heranrücken an ein altes Hoch im Allgemeinen eher bullish zu werten sein.Letztmals ist dieses Muster am 20. Februar 2019 aufgetreten: ...

