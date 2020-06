Mit 10 Emissionen in 11 Tranchen mit einem Gesamtvolumen von EUR 8,35 Mrd. war der Wochenstart am EUR Credit Markt durchaus geschäftig. Nichtsdestotrotz erwarten wir für heute bzw. morgen nochmals Emissionsvolumina, welche deutlich über den gestrigen liegen - in Anbetracht der Emissionspipeline (u. a.: Galp Energia, SNCF, Achmea). Gestern stand der Primärmarkt nach langem wieder einmal im Zeichen der Financials. Mit ABN Amro und Commerzbank platzierten zwei Emittenten AT1 Papiere. Während die französischen Emittenten La Banque Postale und Societe Generale den Senior Non Preferred Markt ...

