Bombardier will die Personalkosten um 120 Millionen Euro senken, HBChiphersteller NXP bleibt angriffslustig, Gespräch mit Firmenchef Kurt Sievers, FAZRyanair-Tochter Laudamotion will wieder aus den Turbulenzen - Ab Juli Neustart Akasol hofft auf zweite Halbzeit, Gespräch mit Firmenchef Sven Schulz, BöZ Commerzbank holt mit Nachranganleihe frisches Geld herein Flughafen Frankfurt in 23. KW mit 92,4% weniger Passagieren Heidelberger Druck erwartet 2020/21 weiteren Umsatzrückgang und hohen Verlust Österreichs Regierung bestätigt Rettung von Lufthansa-Tochter Austrian Telefonica Deutschland wird Großteil der Funkmasten, für insgesamt 1,5 Milliarden Euro an Telxius, los Staatshilfen sichern Modemarke Tom Tailor VW-Konzernchef Herbert Diess gibt die Führung der Kernmarke an ...

