Flexicon (Europe) Ltd hat an diesem Standort ein Vertriebsbüro eröffnet, um Kunden in ganz Deutschland werksnahe Ingenieurdienstleistungen und technische Verkaufsunterstützung zu bieten, verkündete Greg Slack, Vice President Global Sales, bei der Flexicon Corporation. Peter Kalinovski wurde zum Regional Sales Manager des neuen Büros ernannt. Er bringt fünf Jahre Erfahrung aus der Verpackungsindustrie mit einem Hintergrund in den Bereichen Geschäftsaufbau, Vertrieb, Projektmanagement und Kundenservice mit, zudem unterlief er eine umfassende Einarbeitung an der europäischen Zentrale von Flexicon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...