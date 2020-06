2020 dürfte der um Wechselkurseffekte bereinigte Umsatz daher konzernweit nur um ein bis drei Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Zuvor hatte das Management mit einem Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne von drei bis fünf Prozent gerechnet.Das mittelfristige Umsatzziel von 5 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...